„Romeo und Julia“: Totentanz der Liebe

Alles beginnt mit Liebesbriefen: Im Vorfeld der Aufführung hatte das Linzer Landestheater dazu aufgerufen, Liebesbriefe einzusenden. Rund 600 sind gekommen, eine kleine Auswahl davon wurden ins Stück eingearbeitet mit Zitaten, Bildern, Bonmots zur Liebe, wir berichteten bereits darüber.