Gates’ Klimaschwenk: Kein Weltuntergang in Sicht

Nicht nur auf Temperaturziele fokussieren

Gates plädiert dafür, dass die internationale Politik, kurz vor der COP30 in Brasilien im November, stärker in Gesundheitsversorgung, widerstandsfähigere Landwirtschaft, zugängliche Energie und robuste Infrastruktur investiert. Die COP30 wird unter anderem dazu genutzt, nationale Klimazusagen zu aktualisieren und Fortschritte bei erneuerbaren Energien zu bewerten. Laut Gates würden solche Maßnahmen gerechtere Vorteile bringen, als sich ausschließlich an globalen Temperaturzielen zu orientieren.