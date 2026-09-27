60 Jahre „Star Trek“: Magie der unendlichen Weiten

Als Captain James T. Kirk (William Shatner) und Lieutenant Spock (Leonard Nimoy) mit dem Raumschiff Enterprise im Weltraum das erste Mal unendliche Weiten bereisten, konnte noch niemand ahnen, welcher Kult einmal daraus entstehen würde. In Österreich kam die Serie erstmals 1973 ins Fernsehen, Erfinder Gene Roddenberry musste einige Klinken putzen, damit das Projekt überhaupt Leben eingehaucht bekam. Der Cast war sehr früh bunt und divers und damit eine unbewusste Steilvorlage für das Fernsehen der Gegenwart. Spock wurde früh zum Liebling der Fans, doch auch Figuren wie Sulu (George Takei) am Steuer, Doc McCoy (DeForest Kelley) und Lieutenant Uhura (Michelle Nichols) entwickelten sich zu Publikumslieblingen.