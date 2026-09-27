60 Jahre „Star Trek“: Magie der unendlichen Weiten

Vor 60 Jahren kam die erste Folge des berühmten „Raumschiff Enterprise“ ins Fernsehen. Unzählige Nachfolgeprojekte folgten und feierten unterschiedliche Erfolge. Seit 1979 wurden auch 14 abendfüllende Spielfilme abgedreht, doch der „Trekkie“-Motor geriet ins Stocken. Heute klammert man sich an die glorreiche Vergangenheit.
Wie können Sie einen Science-Fiction-Fan tödlich beleidigen? Indem sie „Star Wars“ und „Star Trek“ in einen Topf werfen. Das kann renommierten Fans natürlich nicht passieren, sie lieben ihr Franchise und verehren es mit heldenhafter Prägnanz.
Als Captain James T. Kirk (William Shatner) und Lieutenant Spock (Leonard Nimoy) mit dem Raumschiff Enterprise im Weltraum das erste Mal unendliche Weiten bereisten, konnte noch niemand ahnen, welcher Kult einmal daraus entstehen würde. In Österreich kam die Serie erstmals 1973 ins Fernsehen, Erfinder Gene Roddenberry musste einige Klinken putzen, damit das Projekt überhaupt Leben eingehaucht bekam. Der Cast war sehr früh bunt und divers und damit eine unbewusste Steilvorlage für das Fernsehen der Gegenwart. Spock wurde früh zum Liebling der Fans, doch auch Figuren wie Sulu (George Takei) am Steuer, Doc McCoy (DeForest Kelley) und Lieutenant Uhura (Michelle Nichols) entwickelten sich zu Publikumslieblingen.
Nach dem „Raumschiff Enterprise“ gab es unzählige weitere Serien aus dem „Star Trek“-Kosmos. Hier die Realverfilmungen aufgeschlüsselt:
„Das nächste Jahrhundert“ (1987-1994)
„Deep Space Nine“ (1993-1999)
„Raumschiff Voyager“ (1995-2001)
„Star Trek: Enterprise“ (2001-2005)
„Discovery“ (2017-2024)
„Picard“ (2020-2023)
„Strange New Worlds“ (2022-2026)
„Starfleet Academy“ (2026)
Zudem wurden seit 1979 insgesamt 14 abendfüllende „Star Trek“-Spielfilme abgedreht.
Die Sternenflotte war zwar als militärische Organisation konzipiert, doch Werte wie Nächstenliebe, Empathie, Diversität und Gemeinschaft wurden ganz offensichtlich nach außen transportiert und veränderten damit auch die TV-Landschaft nachhaltig. Unzählige Nebenprojekte folgten, nur heute ist es sehr ruhig geworden. Ein neuer Film sei in Planung – mehr wisse man aber nicht.
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