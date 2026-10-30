„Meine Kinder verdienen im Haushalt etwas dazu“

Auch hier wird fleißig gespart: „Er kriegt immer etwas Geld von Oma und Opa oder auch wenn er beim Almausschank hilft. Das spart er und gibt es ins Sparschwein.“ Bewusst geht der kleine Moritz mit seinen Ausgaben um: „Ich kaufe mir nur Sachen, die Sinn ergeben. Wenn sie teuer sind, kaufe ich sie nicht.“