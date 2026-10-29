Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Grünen-Kritik

FPÖ-Landesrat: „Wir kürzen nicht, wir erhöhen!“

Salzburg
29.10.2026 19:00
Die Kosten fürs Heizen werden auch dieses Jahr steigen.
Die Kosten fürs Heizen werden auch dieses Jahr steigen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Der Winter naht! Und damit steigen die Kosten für das Heizen in den Salzburger Haushalten. Die Grünen im Land sind darum verwundert, dass für den Heizkostenzuschuss des Landes weniger Mittel vorgesehen werden. Der zuständige FPÖ-Landesrat kontert allerdings der Kritik...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Heizsaison ist bereits voll im Gang. Pellets, Öl und Gaspreise steigen. Immer mehr Familien ächzen unter den Heizkosten.

Zitat Icon

Schwarz-Blau kürzt die Mittel um 155.000 Euro pro Jahr. Das geht in die völlig falsche Richtung.

Martina Berthold, Klubchefin der Grünen im Landtag

Bild: Markus Tschepp

Dass genau in dieser Zeit, weniger Geld für Heizkostenzuschüsse geplant ist, lässt Grünen-Chefin Martina Berthold toben: „Der Zuschuss ist extrem wichtig, um Menschen mit wenig Einkommen zu entlasten. Schwarz-Blau kürzt die Mittel um 155.000 Euro pro Jahr. Das geht in die völlig falsche Richtung.“

Zitat Icon

Es wird nichts gekürzt. Im Gegenteil: Wir erhöhen den Zuschuss von 250 auf 275 Euro. Und jeder Berechtigte erhält das Geld.

Wolfgang Fürweger, FPÖ-Landesrat

Bild: Markus Tschepp

 FPÖ-Landesrat Wolfgang Fürweger kontert: „Wir stehen für die Realität und budgetieren das, was wir tatsächlich brauchen.“ Heißt konkret: In den Jahren zuvor wurde weniger ausgezahlt als budgetiert. So erhielten im Vorjahr 7379 Personen in Salzburg die 250 Euro – macht gut 1,8 Millionen Euro. Budgetiert waren 2,3 Millionen. Fürweger ergänzt: „Es wird nichts gekürzt. Im Gegenteil.: Wir erhöhen den Zuschuss von 250 auf 275 Euro. Und jeder Berechtigte erhält das Geld.“

Lesen Sie auch:
Rund 27 Millionen Euro soll das Hallenbad in Seekirchen neben der Sportanlage kosten
Hallenbad im Flachgau
SPÖ-Vorgehen für Stadtchef unverständlich
29.10.2026
Sanierung angestrebt
Schon wieder ist ein Klein-Skigebiet insolvent
29.10.2026
In Salzburg Stadt
Standorte für Taubenschläge sind nun fixiert
29.10.2026

Auch die Einkommensgrenzen werden angehoben. 2027 können Alleinlebende mit Nettoeinkommen bis 1566 Euro den Zuschuss beantragen. Bei Lebensgemeinschaften muss das gemeinsame Einkommen unter 2322 Euro sein. Pro Kind erhöht sich die Grenze um etwa 470 Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
29.10.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
155.048 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
105.520 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
89.325 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1395 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf