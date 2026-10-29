FPÖ-Landesrat: „Wir kürzen nicht, wir erhöhen!“

FPÖ-Landesrat Wolfgang Fürweger kontert: „Wir stehen für die Realität und budgetieren das, was wir tatsächlich brauchen.“ Heißt konkret: In den Jahren zuvor wurde weniger ausgezahlt als budgetiert. So erhielten im Vorjahr 7379 Personen in Salzburg die 250 Euro – macht gut 1,8 Millionen Euro. Budgetiert waren 2,3 Millionen. Fürweger ergänzt: „Es wird nichts gekürzt. Im Gegenteil.: Wir erhöhen den Zuschuss von 250 auf 275 Euro. Und jeder Berechtigte erhält das Geld.“