17-Jähriger: „Habe bisher schon 1000 Euro gespart“

Schmunzelnd gibt sie zu: „Ich zahle aber lieber mit Karte. Kleingeld ist zu umständlich.“ Ihr Vater Wolfgang ergänzt: „Wir reden nie über das Sparen. Viktoria macht das von selbst.“

Strikt für Bargeld ist hingegen die Salzburger Mutter Reingard: „So lernte meine Tochter den Umgang mit Geld viel besser. Sie hat früh verstanden, wie schnell sich die Scheinchen im Börserl leeren.“ Tochter Helena kann jederzeit nach Geld fragen – hat aber keinen Freifahrtschein für endloses „Abheben“ bei der Mama. Regelmäßiges Taschengeld gibt es in dieser Familie nicht.