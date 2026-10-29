Siegesserie der Zeller Eisbären endete krachend

„Es war nicht gut genug“

Dabei gingen die Eisbären vor 2189 Zuschauern in der KE KELIT Arena standesgemäß in Führung. Alexander Lahoda erzielte in der sechsten Minute das 1:0. Nach dem Ausgleich bewahrte Tormann Alexander Schmidt seine Mannschaft mit einigen Paraden vor dem Rückstand. Im zweiten Drittel konnte aber auch der Goalie nichts mehr machen.