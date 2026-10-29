29-Jähriger wird nach Diebstahl handgreiflich

Er soll fünf Mobiltelefone aus der Wohnung einer Bekannten gestohlen haben und wurde danach auch noch gewalttätig: Ein 29-jähriger Flachgauer beschäftigte am Mittwoch die Polizei in Salzburg. Seine Flucht endete wenig später in der Elisabeth-Vorstadt.
Lange hatte ein 29-jähriger Flachgauer keine Freude an seiner Beute. Am Mittwoch soll der amtsbekannte Mann fünf Handys aus der Wohnung einer 20-jährigen Bekannten in Salzburg-Liefering gestohlen haben.
Als ihn die Frau später an einer Bushaltestelle entdeckte und zur Rede stellte, soll er gewalttätig geworden sein, um die Mobiltelefone zu behalten. Die Salzburgerin blieb unverletzt. Danach suchte der 29-Jährige das Weite.
Eine Polizeistreife konnte ihn wenig später in der Elisabeth-Vorstadt stoppen. Vier der fünf gestohlenen Geräte wurden bei ihm sichergestellt. Der Mann wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.
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