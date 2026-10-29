Diese Riesen-Fichte zieht auf den Christkindlmarkt

Der Christbaum für den Salzburger Christkindlmarkt kommt heuer aus Golling. Eine rund 25 Meter hohe, etwa 70 Jahre alte Fichte der Familie Wimmer wird am 9. November gefällt und in die Altstadt gebracht. Ab 19. November leuchten daran rund 1000 LED-Lampen.
Rund sechs Tonnen schwer, 25 Meter hoch und etwa 70 Jahre alt: In Golling wartet derzeit ein echter Riese auf seinen großen Auftritt in der Salzburger Altstadt. Die Fichte aus dem Garten der Familie Wimmer wird heuer zum Christbaum für den 52. Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz. Am 9. November rücken Feuerwehr und Gartenamt an, fällen den Baum und bringen ihn nach Salzburg.
Dort wird er auf dem Residenzplatz aufgestellt und mit rund 1000 LED-Lampen geschmückt. Seine Premiere hat der Tennengauer Baum dann am 19. November: Mit der Illumination wird der Christkindlmarkt offiziell eröffnet.
Bis 1. Jänner bleibt er Mittelpunkt des Adventmarktes. Der diesjährige Schwerpunkt steht unter dem Motto „Der berührende Christkindlmarkt“. Für den Baum dürfte der Auftritt jedenfalls kaum größer sein: Aus einem privaten Garten in Golling geht es direkt ins Herz der Salzburger Altstadt.
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