Diese Riesen-Fichte zieht auf den Christkindlmarkt

Rund sechs Tonnen schwer, 25 Meter hoch und etwa 70 Jahre alt: In Golling wartet derzeit ein echter Riese auf seinen großen Auftritt in der Salzburger Altstadt. Die Fichte aus dem Garten der Familie Wimmer wird heuer zum Christbaum für den 52. Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz. Am 9. November rücken Feuerwehr und Gartenamt an, fällen den Baum und bringen ihn nach Salzburg.