Standorte für Taubenschläge sind nun fixiert

Tauben in der Stadt Salzburg sollen nach dem „Augsburger Modell“ betreut werden. Heißt: Die Stadt setzt auf eine tierschutzgerechte Lösung im urbanen Raum. Betreute Taubenschläge zu bauen gehört dazu. Nun sind zwei Standorte fix.
In der Ignaz-Harrer-Straße und am Anton-Neumayr-Platz in der Stadt Salzburg sollen die ersten beiden Unterkünfte für die Tiere errichtet werden. Diese Orte sind jetzt schon viel frequentiert durch Tauben.
Die Betreuung der Taubenschläge übernimmt Gut Aiderbichl. Unter anderem sollen Eier gegen Attrappen austauscht und so die Vermehrung der Tiere eingebremst werden. Die Umsetzung der Taubenschläge soll schrittweise erfolgen. Insgesamt sind in den nächsten Monaten und Jahren neun Standorte in der Stadt geplant.
Pro Tauben-Hot-Spot werden nach letztem Stand Errichtungskosten von rund 18.000 Euro veranschlagt. Die laufenden jährlichen Betriebskosten lägen bei rund 19.800 Euro für 100 Tauben und bei rund 26.000 Euro für etwa 200 Tauben.
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