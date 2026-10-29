Standorte für Taubenschläge sind nun fixiert

Die Betreuung der Taubenschläge übernimmt Gut Aiderbichl. Unter anderem sollen Eier gegen Attrappen austauscht und so die Vermehrung der Tiere eingebremst werden. Die Umsetzung der Taubenschläge soll schrittweise erfolgen. Insgesamt sind in den nächsten Monaten und Jahren neun Standorte in der Stadt geplant.