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Gewaltbereite könnten Halloween-Protest kapern

Salzburg
30.10.2026 06:00
Die Polizei in Alarmbereitschaft, auch weil es bereits 2022 zu Halloween-Krawallen inklusive ...
Die Polizei in Alarmbereitschaft, auch weil es bereits 2022 zu Halloween-Krawallen inklusive Böller kam.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Rätselhafte Aufrufe zu Demonstrationen sorgen für Aufsehen. Doch wer hinter der Aktion steckt, ist unklar. Unter dem Motto „Gen Z regelt“ soll am Halloween-Samstag auch in Salzburg protestiert werden. Die Polizei ist vorbereitet und hat mögliche gewaltbereite Trittbrettfahrer im Blick.

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Mysteriöse Hinweise auf eine Demo zu Halloween sorgen im Internet für Aufregung. „Gen-Z regelt“ heißt es in den sozialen Medien. Wer hinter dem Appell steckt, ist völlig unklar. Unter dem Decknamen der Generation Z soll das Ganze passieren. Alle Menschen der Jahrgänge zwischen 1995 und 2010 werden in ihr zusammengefasst. Sie ist die erste Generation, die von Kindheit an mit Smartphones und sozialen Medien aufgewachsen ist.

Für Samstag wird in Stadt Salzburg für eine Demonstration mobilisiert.
Für Samstag wird in Stadt Salzburg für eine Demonstration mobilisiert.(Bild: TikTok)

Protestiert werden soll am Samstag etwa für bessere Bildung und leistbares Wohnen. In Anlehnung an in Deutschland ausgerufene Demos. Hier wie dort besteht die Gefahr, dass Kundgebungen möglicherweise durch Gewaltbereite gekapert werden könnte.

„Bis dato wurde bei uns keine Veranstaltung angemeldet“, sagt Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Die Exekutive sei gerüstet. Aus Erfahrungen vergangenen Halloween-Nächte seien verstärkt Einsatzkräfte unterwegs, so Wolfgruber.

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Das Innenministerium sieht keine organisierte Bewegung hinter den KI-generierten Postings, die österreichweit aufgetaucht sind: „Es wirkt nicht koordiniert. Dahinter stecken Trittbrettfahrer.“ Das Halloween in Salzburg aus dem Ruder laufen kann, zeigte sich 2022. Damals wurden Passanten und Autos mit Böllern beworfen.

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