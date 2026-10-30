Gewaltbereite könnten Halloween-Protest kapern

Mysteriöse Hinweise auf eine Demo zu Halloween sorgen im Internet für Aufregung. „Gen-Z regelt“ heißt es in den sozialen Medien. Wer hinter dem Appell steckt, ist völlig unklar. Unter dem Decknamen der Generation Z soll das Ganze passieren. Alle Menschen der Jahrgänge zwischen 1995 und 2010 werden in ihr zusammengefasst. Sie ist die erste Generation, die von Kindheit an mit Smartphones und sozialen Medien aufgewachsen ist.