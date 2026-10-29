Kletter-Absturz endet für Salzburger im Spital

Zunächst setzte der Hubschrauber ein medizinisches Team an einem geeigneten Landeplatz ab. Anschließend wurde ein Bergretter per Seilwinde zum Verletzten gebracht und der Salzburger in den Helikopter gehoben. Während ihn ein Arzt und ein Sanitäter erstversorgten, kehrte der Hubschrauber zur Felswand zurück, um auch seinen Kletterpartner per Seilwinde zu bergen.