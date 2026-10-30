Sportplätze haben oft besondere Geschichten

Hochwasser und Muren

Auch Naturkatastrophen spielten im Fußball mit. In Bürs allerdings lange, bevor gekickt wurde. 1823 gab es dort einen riesigen Erdrutsch: Auf dem Gelände, wo dieser zum Stehen kam, wurde über 100 Jahre später die Anlage Uf dr Schesa – in Erinnerung an das Naturereignis – errichtet. In Frastanz wurde das Gelände beim Hochwasser von 2005 eineinhalb Meter hoch überflutet. Danach vernichteten Sand und Schlamm die Anlage, sie musste komplett neu gebaut werden. 1999 stand der Viktoria-Platz in Bregenz rund einen halben Meter unter Wasser, auch hier musste neu gebaut werden.