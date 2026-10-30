Das Rheintal boomt, das Montafon verliert

Bregenz, Gaschurn und Sonntag mit weniger Einwohnern

Blickt man weiter zurück, zeigt sich ein langfristiger Trend: In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Menschen im Land um 24.310 Personen (6,3 Prozent) gestiegen. Besonders kräftig wuchsen einzelne Gemeinden. Feldkirch verzeichnete 3737 Menschen (11,5 Prozent) mehr, in Dornbirn leben heute 3597 Personen (7,4 Prozent). Auch Lustenau legte um 2127 Menschen zu, Hohenems um 1062 Personen und Lochau verzeichnete mit 950 zusätzlichen Einwohnern sogar ein Plus von 16,4 Prozent. Nur wenige Orte schrumpften in diesem Jahrzehnt: Die größten Verluste meldeten Bregenz mit 313 Menschen weniger, Gaschurn mit Minus 86 Personen und Sonntag mit minus 80 Einwohnern.