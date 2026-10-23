Fußball trifft Skisport beim Wälderderby in Mellau

Am Sonntag sind beim Riesentorlauf in Sölden mit Patrick und Lukas Feurstein, sowie Noel Zwischenbrugger gleich drei Athleten aus Mellau am Start. Fußball gespielt wird an diesem Vormittag bei den Bregenzerwäldern auch – damit aber kein Lauf der Local Heroes verpasst wird, wurde das Public Viewing perfekt getimed.
Ausnahmezustand in Mellau! Am Sonntag beim Riesentorlauf in Sölden sind mit Patrick und Lukas Feurstein, sowie Noel Zwischenbrugger gleich drei Skiasse aus der kleinen Gemeinde am Start – und gekickt wird bei den Bregenzerwäldern auch noch am selben Vormittag! Und damit sich das alles schön ausgeht, wurden Fußball und Skisport perfekt kombiniert. Um 10 Uhr startet das Public Viewing mit dem ersten Lauf, eine Stunde später wird das Wälderderby gegen Langen 1b angepfiffen. Und mit Spielende geht sich dann genau der zweite Durchgang aus.
„Dass alles zusammenfällt war eigentlich nicht von langer Hand geplant, aber dass es jetzt so ist, ist perfekt. Mellau ist ja normalerweise schon sehr skilastig, gut, wenn man es so verbinden kann“, sagt FCM-Sportchef Marco Feurstein, der Bruder Lukas, Cousin Patrick und Freund Noel die Daumen drücken wird. Und was ist für das Mellauer Sölden-Trio drin? „Das werden wir am Sonntag sehen, aber abschreiben sollte man keinen von ihnen“, weiß Feurstein.
Wichtiges Ausrufezeichen
Auch aus fußballerischer Sicht haben die Mellauer einige Hoffnungen. Nachdem sie mit zwei Siegen in die Saison in der vierten Landesklasse gestartet waren, hatte man zuletzt mit Verletzungen einiger Leistungsträger zu kämpfen und ist derzeit Fünfter. Da könnte das Derby gegen Nachzügler Langen 1b gerade recht kommen. „Ein Derby bringt bei uns immer Feuer und ein Sieg wäre ein wichtiges Ausrufezeichen“, so Feurstein.
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