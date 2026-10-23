Fußball trifft Skisport beim Wälderderby in Mellau

Ausnahmezustand in Mellau! Am Sonntag beim Riesentorlauf in Sölden sind mit Patrick und Lukas Feurstein, sowie Noel Zwischenbrugger gleich drei Skiasse aus der kleinen Gemeinde am Start – und gekickt wird bei den Bregenzerwäldern auch noch am selben Vormittag! Und damit sich das alles schön ausgeht, wurden Fußball und Skisport perfekt kombiniert. Um 10 Uhr startet das Public Viewing mit dem ersten Lauf, eine Stunde später wird das Wälderderby gegen Langen 1b angepfiffen. Und mit Spielende geht sich dann genau der zweite Durchgang aus.