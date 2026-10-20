NATO eilt Bulgarien nach Drohnenangriffen zu Hilfe

Seit Anfang Oktober häufen sich die Zwischenfälle vor den Küsten Bulgariens und Rumäniens. Zwei Transportschiffe sanken sogar, 21 Menschen werden vermisst. Die Angriffe werden russischen Drohnen zugeschrieben. Laut Angaben der türkischen Handelskammer für Seefahrt (İMEAK) vom August wurden seit Beginn des Ukraine-Krieges vor mehr als viereinhalb Jahren 226 zivile und Handelsschiffe im Schwarzen Meer angegriffen, der Großteil davon in diesem Jahr.