William spielt auf Londoner Prachtstraße Cricket!

Cricket-Experte nimmt William unter die Lupe

Nach dem Spiel zogen Root, Lara und Ganguly Bilanz. Vor allem Williams Wurftechnik wurde nicht gerade gefeiert. Beim Schlagen hingegen sah Root dagegen durchaus Potenzial. „Sein Schlagspiel war, um fair zu sein, ziemlich gut. Ich denke, er ist definitiv eher ein Schlagmann als ein Werfer, aber er hat einige schöne Schläge gezeigt. Da lässt sich einiges daraus machen“, lobte der englische Cricket-Star.