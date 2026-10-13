William spielt auf Londoner Prachtstraße Cricket!

Damit hatte London am Dienstagmorgen wohl nicht gerechnet: Mitten auf der berühmten Prachtstraße The Mall wurde plötzlich Cricket gespielt! Prinz William (44), der Prince of Wales, ließ dafür vor dem Buckingham-Palast alles absperren!
Mit dabei waren Englands Test-Cricket-Kapitän Joe Root, der frühere indische Kapitän Sourav Ganguly, Westindien-Legende Brian Lara und Englands Frauen-Teamkapitänin Nat Sciver-Brunt. Auch Radiomoderator Greg James griff zum Schläger.
Gemeinsam verwandelte die prominente Runde die repräsentative Straße, die direkt zum Buckingham-Palast führt, kurzerhand in ein Cricket-Feld. William legte dafür sogar sein Wolljackett ab und versuchte sich sowohl als Werfer als auch als Schlagmann. Dass er dabei nicht ganz an die Klasse seiner Mitspieler herankam, blieb den Profis natürlich nicht verborgen.
Cricket-Experte nimmt William unter die Lupe
Nach dem Spiel zogen Root, Lara und Ganguly Bilanz. Vor allem Williams Wurftechnik wurde nicht gerade gefeiert. Beim Schlagen hingegen sah Root dagegen durchaus Potenzial. „Sein Schlagspiel war, um fair zu sein, ziemlich gut. Ich denke, er ist definitiv eher ein Schlagmann als ein Werfer, aber er hat einige schöne Schläge gezeigt. Da lässt sich einiges daraus machen“, lobte der englische Cricket-Star.
Sportlicher Auftakt für den Earthshot Prize
Hinter dem ungewöhnlichen Cricket-Spiel steckt auch ein ernsterer Anlass. Die Aktion „Cricket on the Mall“ sollte auf den diesjährigen Earthshot Prize aufmerksam machen, dessen Preisverleihung im November 2026 in Mumbai stattfinden sollen. Bei diesem Termin soll Prinzessin Catherine ihren Mann übrigens begleiten. Beim Cricket auf der Mall hat sie ihn ausnahmsweise jetzt aber nicht bewundert.
Mit dem von William ins Leben gerufenen Earthshot Prize werden Projekte und Ideen ausgezeichnet, die Lösungen für die großen Umweltprobleme unserer Zeit entwickeln.
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