Stammgast: „Besuche den Wirt schon seit 45 Jahren“

Du musst es mit Leidenschaft machen – sonst funktioniert es nicht“, erzählt Andrea Häfele über ihr Wirtshaus. Gemeinsam mit Stefan Rettenmoser führt sie seit drei Jahren den Familienbetrieb „Gasthaus und Vinothek Häfei“ weiter. „Im Haus sind jetzt drei Generationen, unsere Kinder laufen herum, die Schwiegereltern helfen noch mit“, freut sich Rettenmoser, der selbst in der Küche steht.