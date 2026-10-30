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„Krone“-Lieblingswirt

Stammgast: „Besuche den Wirt schon seit 45 Jahren“

Salzburg
30.10.2026 10:00
Die Wirtsleute Andrea Häfele und Stefan Rettenmoser mit Stammgast Peter Schreder in der Mitte.
Die Wirtsleute Andrea Häfele und Stefan Rettenmoser mit Stammgast Peter Schreder in der Mitte.(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Seit drei Jahren führt mit Andrea Häfele und Stefan Rettenmoser die nächste Generation das traditionsreiche Gasthaus Vinothek Häfei in Großgmain. Vor allem bei Stammtischen und Stammgästen erfreut sich der Familienbetrieb großer Beliebtheit.

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Du musst es mit Leidenschaft machen – sonst funktioniert es nicht“, erzählt Andrea Häfele über ihr Wirtshaus. Gemeinsam mit Stefan Rettenmoser führt sie seit drei Jahren den Familienbetrieb „Gasthaus und Vinothek Häfei“ weiter. „Im Haus sind jetzt drei Generationen, unsere Kinder laufen herum, die Schwiegereltern helfen noch mit“, freut sich Rettenmoser, der selbst in der Küche steht.

Mittwochs gibt es bis zu vier Stammtische, zu denen sich auch die Senior-Wirtsleute ab und zu ...
Mittwochs gibt es bis zu vier Stammtische, zu denen sich auch die Senior-Wirtsleute ab und zu gerne dazugesellen.(Bild: Andreas Tröster)

Dabei zieht der Traditionsbetrieb immer schon viele Stammgäste an. Alleine am Mittwoch gibt es hier vier Stammtische – von den Jägern bis hin zu den Turnerinnen. Für Hans Hillebrand passen Preis und Leistung, zudem gebe es eine nette Bedienung und gutes Essen.

Der Hirsch am Teller stammt in diesem Fall quasi aus der Nachbarschaft.
Der Hirsch am Teller stammt in diesem Fall quasi aus der Nachbarschaft.(Bild: Andreas Tröster)

Peter Schreder ist seit seiner Kindheit immer wieder in der Stube zu Gast: „Es ist wie eine große Familie, das ist das Schöne.“

Einen guten Wirt macht aus, wenn man sich dort daheim fühlt. Ich bin seit 45 Jahren beim Häfei Stammgast – bin selbst aber erst 54. Die Wirtsleute hier sind für mich bereits zu Freunden geworden.

Peter Schreder

Stammgast seit seiner Kindheit

Neben klassischen Wirtshausgerichten werden auch moderne Varianten bekannter Speisen aufgetischt. Aktuell gibt es etwa eine herbstliche Kürbis-Rote-Curry-Suppe mit Koriander und Milchschaum. „Wir schauen, dass wir bei Speisen immer wieder einen Schwung hineinbringen“, so der Wirt.

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Auch Ente und Wild stehen derzeit auf der Karte. Hier zählt für die Wirtsleute vor allem Regionalität: „Zu den Tieren sieht man sogar hinüber, die sind quasi vom Nachbarn.“

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