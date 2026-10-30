Lkw blieb nach Wendemanöver in Wiese stecken

Falsch eingeschätzt hat ein Lkw-Fahrer sein Wendemanöver am Donnerstagnachmittag auf der Seekirchner Straße in Köstendorf. Er geriet dabei über den Rand der Fahrbahn hinaus und fuhr sich in der angrenzenden Wiese fest. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 15 Einsatzkräften aus.