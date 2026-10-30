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Lkw blieb nach Wendemanöver in Wiese stecken

Salzburg
30.10.2026 09:25
Der Lkw blieb in einer Wiese stecken.
Der Lkw blieb in einer Wiese stecken.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Köstendorf)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Falsch eingeschätzt hat ein Lkw-Fahrer sein Wendemanöver am Donnerstagnachmittag auf der Seekirchner Straße in Köstendorf. Er geriet dabei über den Rand der Fahrbahn hinaus und fuhr sich in der angrenzenden Wiese fest. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 15 Einsatzkräften aus.

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Gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen gelang es den Florini, das Schwerfahrzeug zu befreien. Warum es zu dieser Fehleinschätzung beim Wenden auf Höhe der Firma Palfinger gekommen ist, stand vorerst nicht fest.

Die Freiwillige Feuerwehr Köstendorf rückte am Donnerstag um kurz nach 13 Uhr zur technischen Hilfe aus. Nach knapp zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

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