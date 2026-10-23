Traditionshaus tischt „ehrliche Küche“ auf

Die ersten Stammgäste sitzen schon in der Stube. „Es gibt fast keine Wirtshäuser mehr, wo man noch gut bürgerlich essen kann“, meinen Christian und Andreas. Hier wissen sie, dass es schmecken wird. Und dazu kommen noch die Fans von weither – beim Schweizer gibt es 20 Zimmer. „Ich bin seit 26 Jahren in Lofer auf Urlaub und wohne immer beim Schweizer“, schreibt eine Wienerin der „Krone“, dass es irgendwie ein Heimkommen sei.