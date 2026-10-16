Leoganger Wirtsfamilie will „zurück zum Einfachen“

Einst galt Leogang als Bergwerksdorf bis ab den 70ern der Tourismus zum Wirtschaftstreiber wurde. Das veränderte den Ort: „Jetzt haben wir mehr Sterne-Restaurants als Wirtshäuser“, schmunzelt René. Ähnliches hört man vom Stammtisch an der Hausbar, wo Opa Hans und Onkel Walter anstoßen: „Das größte Problem im Ort ist, dass die ganzen alten Häuser von Hotels aufgekauft werden. Wenn du es als Einheimischer erfragst, sind sie schon weg.“