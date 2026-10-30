Hier lässt es sich in Salzburg sicher gruseln

Am Samstag findet in Salzburg jeder, was er sucht: schaurige Konzerte, gruselige Tiere oder wilde Partys. Die „Krone“ hat ein paar Halloween-Höhepunkte aus dem Bundesland zusammengesucht.
Düstere Orgelklänge müssen dieses Jahr zu Halloween nicht vom Band kommen: Die Stiftung Mozarteum verpasst ihren Besuchern lieber mit live Orgelmusik so richtig Gänsehaut. Die Organisten Stina und Hendrik Burkard entführen das Publikum im Großen Saal des Mozarteums in eine geheimnisvolle Klangwelt. Um 22 Uhr geht es los, nach dem Konzert wird beim Clubbing mit Dr. Schönhart im Foyer so richtig gegroovt bis in den frühen Morgen.
Wer lieber früher zu Bett geht, ist beim Salzburger Zoo besser aufgehoben. „Kürbiskopf und Hexenbesen“ heißt das dortige Halloween-Fest für die ganze Familie. Am 31. Oktober werden Kürbis-Laternen entzündet, die „Hexe vom Hellbrunnerberg“ gibt gespenstische Führungen. Und natürlich kommen auch die Vierbeiner nicht zu kurz: Für sie gibt es besonders gruselige Leckerbissen. Letzter Einlass ist um 17.30 Uhr.
Weniger süße, dafür höchst spannende Tierchen gibt es in der „Welt der Gifte“ zu bestaunen. Der Reptilienzoo in Bergheim lädt rund um den unheimlichsten Tag des Jahres auch heuer zur tierischen Horror-Schau.
Vor seinem jüngsten Neuzugang hat sogar Inhaber Nils Kley Respekt: Eine Puffotter ergänzt die Tiere im Zoo in Bergheim. Sie wird in ihrer Heimat Afrika umgangssprachlich auch „Tretmine“ genannt, da sie sich kaum bewegt und dadurch heimtückisch auf Opfer lauert. Ein ausgewachsenes Tier hat einen Giftvorrat, der ausreicht, um vier bis fünf Menschen zu töten.
Weniger Nervenkitzel gibt es bei der „Spooky Town“-Party in Zell am See. Im Hotel Neue Post feiern von 16 bis 19 Uhr die Kinder, der Abend gehört dann den Erwachsenen. Die bekannteste Halloween-Party des Lungaus findet in der Diskothek Villa statt. Einlass ist ab 20 Uhr. Verkleidung ist durchaus erwünscht. Den Ideen sind dabei überhaupt keine Grenzen gesetzt.
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