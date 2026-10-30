Hier lässt es sich in Salzburg sicher gruseln

Düstere Orgelklänge müssen dieses Jahr zu Halloween nicht vom Band kommen: Die Stiftung Mozarteum verpasst ihren Besuchern lieber mit live Orgelmusik so richtig Gänsehaut. Die Organisten Stina und Hendrik Burkard entführen das Publikum im Großen Saal des Mozarteums in eine geheimnisvolle Klangwelt. Um 22 Uhr geht es los, nach dem Konzert wird beim Clubbing mit Dr. Schönhart im Foyer so richtig gegroovt bis in den frühen Morgen.