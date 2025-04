Diese Länder haben die Wehrpflicht für Frauen

Nordkorea schaut sich Bildungsgrad an

In Asien gibt es in vier Ländern einen verpflichtenden Wehrdienst für Frauen: Myanmar, China, Osttimor und Nordkorea. In Nordkorea kann die Einberufung bis zu fünf beziehungsweise bei Männern bis zu sieben Jahre dauern – abhängig vom Bildungsgrad. In China können potenzielle Studierende den Dienst auch nach dem Studium noch ableisten.