„Die 100.000 Euro hätten gesichert werden können“

Für Touristiker vor Ort ist es völlig unverständlich, „wie man nur so viel Bargeld in einem Büro verwahren kann und es nicht einfach gleich sicher zu einer Bank bringt“. Die Rede ist von jenen 100.000 Euro, die im Dezember ein bisher noch unbekannter Täter aus dem Tourismusbüro am Katschberg erbeuten konnte.