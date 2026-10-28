Nebel und Wolken halten sich hartnäckig

Der Mittwoch startet vielerorts mit Nebel, die Sonne zeigt sich nur selten. Stellenweise ziehen Regenschauer durch. Die Temperaturen erreichen höchstens 16 Grad.
Über den Niederungen, Becken und Tälern halten sich zunächst einige Boden- und Hochnebelfelder. Aber auch abseits des Nebels schaut es nicht viel freundlicher aus: Es gibt nur phasenweise Sonnenschein, denn von Westen her ziehen Wolkenfelder über den Himmel. Die Frühtemperaturen liegen am Mittwoch zwischen minus 3 und plus 7 Grad.
In Vorarlberg und Tirol kann es etwas regnen, besonders alpennordseitig, kann sich der Himmel schon am Vormittag verdunkeln. Am Nachmittag breitet sich der Regen noch etwas aus – es kann auch von Salzburg bis in den Bezirk Amstetten nass werden.
Im Süden und Südosten bleibt es hingegen trocken und auch im Osten fällt generell nur wenig, dafür zeigt sich hier öfter die Sonne. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze langsam auf etwa 1800 Meter Höhe.
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Der Wind weht schwach bis mäßig, im Donauraum auch etwas stärker, aus westlichen Richtungen. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 9 und 16 Grad.
Donnerstag bleibt unbeständig
Am Donnerstag geht es ähnlich unbeständig weiter: Im Großteil Österreichs zeigt sich die Sonne selten, das Wetter wird weiterhin von Wolken und Nebel bestimmt. Am Nachmittag kann es vereinzelt zu Regenschauern kommen, am ehesten im Osten Österreichs.
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