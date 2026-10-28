Nebel und Wolken halten sich hartnäckig

Über den Niederungen, Becken und Tälern halten sich zunächst einige Boden- und Hochnebelfelder. Aber auch abseits des Nebels schaut es nicht viel freundlicher aus: Es gibt nur phasenweise Sonnenschein, denn von Westen her ziehen Wolkenfelder über den Himmel. Die Frühtemperaturen liegen am Mittwoch zwischen minus 3 und plus 7 Grad.