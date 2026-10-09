Avec: Neue Songs und eine Theatertour

1,3 Millionen Klicks, Chart-Erfolg und jetzt die große Theatertour durch sechs Bundesländer! Nach dem Hit „Home/Dahoam“ von folkshilfe und Avec startet die Vöcklabrucker Sängerin durch. Im Talk spricht sie über Liebe, Trennungsschmerz und ihre neuen Songs
Ein oft gespielter Hit im Radio ist seit Wochen das Lied „Home/Dahoam“. Für den Song, der Gänsehautmomente auslöst, haben sich folkshilfe und die Sängerin Avec zusammengetan.
Der erhoffte Erfolg stellte sich ein: Das Musikvideo erreicht bereits rund 1,3 Millionen Aufrufe auf der Internet-Plattform YouTube und hielt sich mehrere Wochen in den Charts.
Neues Konzertformat im Theater
Das ist auch ein Booster für die „Theatertour“, die Miriam Hufnagl aka Avec durch sechs Bundesländer führt. Im „Krone“-Talk verrät sie, was sie daran reizt: „Ich trete in Theaterhäusern auf, mit einem veränderten Set, etwas anderen Arrangements sowie alten und neuen Songs.“
Amstetten, Pölz Halle (30.10.26), Linz, Landestheater (12.11.26), St. Pölten, Bühne im Hof (13.11.26), Gmunden, Stadtheater (21.11.26), Innsbruck, Music Hall (3.02.27), Salzburg, Szene (4.02.27), Wien, Porgy & Bess (5.02.27), Graz, Dom im Berg (6.02.27).
Ihre beiden jüngsten Lieder sind etwas andere Hymnen auf die Liebe, um Momente der Bodenlosigkeit und Gedankenfluten, die auf eine schmerzhafte Trennung folgen, im Griff zu behalten. Die Verarbeitung der Gefühle spiegelt sich im Song „Madness“ als auch in „A Little Less“ wider, der ab heute, Freitag, verfügbar ist.
Avec sagt dazu: „Ich versuche nicht, Schmerz zu verstecken oder schöner zu machen, sondern ehrlich damit umzugehen. Musik hilft mir, Gefühle zu ordnen und aus etwas Schwerem etwas Leichtes zu machen.“ Früher habe sie Liebe oft idealisiert, aber: „Mit der Zeit lernt man, dass Beziehungen nicht nur aus Intensität bestehen, sondern aus Vertrauen, Kommunikation und Freiheit.“
Ihre Tour führt Avec auch ins Schauspielhaus des Landestheaters Linz (12. 11.) und ins Stadttheater Gmunden (21. 11.).