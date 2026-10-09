Avec: Neue Songs und eine Theatertour

Avec sagt dazu: „Ich versuche nicht, Schmerz zu verstecken oder schöner zu machen, sondern ehrlich damit umzugehen. Musik hilft mir, Gefühle zu ordnen und aus etwas Schwerem etwas Leichtes zu machen.“ Früher habe sie Liebe oft idealisiert, aber: „Mit der Zeit lernt man, dass Beziehungen nicht nur aus Intensität bestehen, sondern aus Vertrauen, Kommunikation und Freiheit.“

Ihre Tour führt Avec auch ins Schauspielhaus des Landestheaters Linz (12. 11.) und ins Stadttheater Gmunden (21. 11.).