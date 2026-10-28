So ereignete sich die Wolfsattacke in Brandenburg

Wildpark wird jetzt überprüft

Nun wollen Behörden des Landkreises die Sicherheit im Wildpark umfassend untersuchen. Die Polarwolfanlage sei entsprechend den regulären Sicherheitsvorkehrungen gesichert. Die Vorgaben und betrieblichen Abläufe würden aber auch überprüft, hieß es. „Eine fachliche Einschätzung zum Gesundheitszustand und zum Verhalten des Wolfs beziehungsweise der möglicherweise beteiligten Wölfe im Zusammenhang mit dem Vorfall liegt derzeit noch nicht vor“, wurde zudem mitgeteilt. Das Veterinäramt wird eine tierschutzrechtliche Kontrolle im Wildpark vornehmen.