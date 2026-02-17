Junge Chinesen lassen sich von KI „behandeln“

Experten warnen vor Abhängigkeitsverhältnis

Durch die ständige Verfügbarkeit bestehe auch die Gefahr, abhängig von der KI zu werden. Schon jetzt haben viele junge Chinesen ein inniges Verhältnis zu der Technologie: In den sozialen Medien des Landes gibt es zum Beispiel Anleitungen dafür, „DeepSeek“ mit Texteingaben so anzuleiten, dass man mit der KI wie mit einem perfekten Date kommunizieren kann. Obwohl die Technologie also Hoffnung biete, warnen die Forscher, es brauche einen grundlegenden Wandel in der psychologischen Betreuung im Land.