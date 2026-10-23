Kasberg-Bosse schlagen Alarm: „Es droht das Aus!“

Klares „Ja“ zum Kasberg

Frauscher betont, dass das Land weiterhin fest zu seinem Ziel, den Kasberg als wichtiges Familienskigebiet für die Region zu erhalten, steht. „Mit dem Beschluss des Landtags vom 1. Oktober wurden dafür die finanziellen Voraussetzungen geschaffen. Für die Jahre 2026 bis 2028 steht in einem ersten Schritt ein Finanzierungsrahmen von bis zu zehn Millionen Euro für die Übernahme, den Betrieb und notwendige Investitionen zur Verfügung. Zusätzlich wurden bis zu sieben Millionen Euro für die Übernahme von Personal-, Rückbau- und Rekultivierungsverpflichtungen vorgesehen. An diesem Kurs hat sich nichts geändert.“