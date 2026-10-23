Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frist läuft bald aus

Kasberg-Bosse schlagen Alarm: „Es droht das Aus!“

Land & Leute
23.10.2026 09:42
Ob im Winter am Kasberg Skigefahren wird, ist derzeit mehr als fraglich.
Ob im Winter am Kasberg Skigefahren wird, ist derzeit mehr als fraglich.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Vera Lischka
Porträt von Mario Zeko
Von Vera Lischka und Mario Zeko

Wieder einmal schrillen im Almtal die Alarmglocken! Die geplante Übernahme des Kasbergs durch das Land droht laut den Vorständen der Fördergenossenschaft auf den letzten Metern zu scheitern. Mit einer betroffenen Grundeigentümerin konnte kein neuer Pachtvertrag abgeschlossen werden. Die Frist endet am 31. Oktober. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Plan für die Kasberg-Rettung droht laut Karl Drack und Michael Stadler, den Vorständen der Fördergenossenschaft „lebenswertes Almtal“ auf den letzten Metern doch noch zu scheitern. Die Übernahme der Almtal Bergbahnen durch die Traunsee Touristik GmbH – eine 100-prozentige Tochter der OÖ Seilbahnholding – sei noch immer nicht auf Schiene. „Nach Informationen der beteiligten Parteien konnte bis dato mit einer betroffenen Grundeigentümerin kein neuer Pachtvertrag abgeschlossen werden. Laut dem bereits unterfertigten Übernahmevertrag ist dieser unter anderem erst mit Abschluss aller neuen Pachtverträge rechtsgültig. Die dafür vorgesehene Frist endet mit 31.Oktober“, so das Duo.

Forderung nicht erfüllt
Sie sind enttäuscht, dass ihre Forderung auf einen ,share deal‘ nicht erfüllt wurde. Demnach hätte die Landesholding die gesamte Gesellschaft Almtal Bergbahnen mit allen Rechten und Pflichten und damit auch mit allen bestehenden Verträgen wie EDV, Energie, Versicherung, Dienstverträgen, Seilbahn-Konzession etc. bis hin zu den Pachtverträgen mit den Grundeigentümern übernehmen sollen.  „Trotz mehrmaliger Hinweise unsererseits auf zukünftige Vertragsprobleme haben die Vertreter des Landes – also die Geschäftsführung von Landesholding und Seilbahnholding samt ihren Rechtsvertretern auf einen ,asset deal‘ beharrt – also lediglich die Übernahme der Grundstücke, Seilbahnen, Lifte, sonstigen Anlagen und Vorräte“, so Drack und Stadler.

Saisonvorbereitung geriet ins Stocken
Laut ihnen sind auch die Saisonvorbereitungen rund um den Kasberg  ins Stocken geraten: „Da die TTG vor Rechtskraft des Übernahmevertrags keinerlei Marketing-Maßnahmen für den Kasberg setzt und es auch trotz zahlreicher Urgenz der Bevölkerung noch immer keinen Saisonkarten-Vorverkauf gibt, scheint ein regulärer Saisonstart Anfang Dezember in weiter Ferne.“ Das bestätigt auch Bürgermeister Klaus Kramesberger (SP): „Die Leute können sich keine Saisonkarte kaufen, solange nicht alles geklärt ist. Wir hoffen, dass die Verhandlungen bald über die Bühne gehen.“

Zitat Icon

Sollte die Übernahme scheitern, wären das Ende der Saisonvorbereitungen und der Abbau der Anlagen das traurige Endresultat des Deals. 

Karl Drack und Michael Stadler, Fördergenossenschaft

Drack und Stadler sehen es dramatischer: „Sollte die Übernahme jetzt durch einen nicht zustande gekommenen neuen Pachtvertrag mit einer Grundeigentümerin scheitern, haben unsere Verhandlungspartner des Landes den politischen Willen der Landesregierung und des Landtags zu 100 Prozent konterkariert. Ein Abbruch der Übernahme, das Ende der Saisonvorbereitungen und der damit verbundene Beginn des Abbaus der Anlagen wären dann das traurige Endresultat dieses Deals.“

Zitat Icon

Die Gespräche mit den Grundeigentümern laufen. Wir sind zuversichtlich, auch hier eine Lösung bis zum vereinbarten Termin zu erreichen.

Christiane Frauscher, designierte Wirtschaftslandesrätin

Die designierte Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher (VP) weist die Kritik zurück: „Die Übernahme erfolgt als Asset Deal. Dieser schützt die öffentliche Hand. Nicht ausdrücklich übernommene Verbindlichkeiten verbleiben bei der bisherigen Eigentümergesellschaft.“ Bei einem Share Deal müsste das Land sämtliche Altlasten übernehmen. Frauscher ist zuversichtlich, dass mit der Grundstücksbesitzerin eine Lösung erzielt wird.

Klares „Ja“ zum Kasberg
Frauscher betont, dass das Land weiterhin fest zu seinem Ziel, den Kasberg als wichtiges Familienskigebiet für die Region zu erhalten, steht. „Mit dem Beschluss des Landtags vom 1. Oktober wurden dafür die finanziellen Voraussetzungen geschaffen. Für die Jahre 2026 bis 2028 steht in einem ersten Schritt ein Finanzierungsrahmen von bis zu zehn Millionen Euro für die Übernahme, den Betrieb und notwendige Investitionen zur Verfügung. Zusätzlich wurden bis zu sieben Millionen Euro für die Übernahme von Personal-, Rückbau- und Rekultivierungsverpflichtungen vorgesehen. An diesem Kurs hat sich nichts geändert.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Land & Leute
23.10.2026 09:42
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Traunsee
ÜbernahmeAlarm
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Wien 01. Innere Stadt
4° / 11°
Symbol Regen
Wien 11. Simmering
4° / 11°
Symbol Regen
Wien 14. Penzing
3° / 10°
Symbol Regen
Wien 19. Döbling
4° / 10°
Symbol Regen
Wien 21. Floridsdorf
4° / 11°
Symbol Regen

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.922 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.815 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.150 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Mehr Land & Leute
Nur noch 79 Zentimeter
Attersee: Pegel wird für Lenzing AG zum Problem
Keine Beleuchtung
Alarm bei Haltestelle! „Beinahe Kinder überfahren“
Krone Plus Logo
Stadt sucht Pächter
Top-Hotelier als Favorit für „Juwel“am Traunsee?
Frist läuft bald aus
Kasberg-Bosse schlagen Alarm: „Es droht das Aus!“
Für 125 Bewohner
Nach acht Jahren grünes Licht für neues Altersheim
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf