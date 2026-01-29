So viel Geld bringt Österreich der EU-Indien-Pakt

5000 neue Jobs erwartet

Der erwartete Exportboom dürfte sich direkt auf den Arbeitsmarkt durchschlagen. Derzeit hängen bereits rund 5.000 heimische Industriearbeitsplätze an der Nachfrage aus Indien. Bei einer Verdoppelung der Exporte rechnet Ökonom Schwarz mit einem ebensolchen Zuwachs an Jobs. Den Löwenanteil der neuen Stellen würde Oberösterreich mit einem Plus von 1.800 Arbeitsplätzen verzeichnen, gefolgt von der Steiermark mit 1.000 neuen Jobs. In Vorarlberg, Niederösterreich und Tirol dürften jeweils rund 500 neue Stellen entstehen.