Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EU-Indien-Abkommen

Milliarden fließen – aber nicht für alle gleich

Wirtschaft
02.02.2026 09:55
Eine Studie zeigt nun, wer vom Pakt der EU mit Indien am meisten profitieren wird.
Eine Studie zeigt nun, wer vom Pakt der EU mit Indien am meisten profitieren wird.(Bild: EPA/RAJAT GUPTA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein neues Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Indien könnte dem Außenhandel frischen Schwung verleihen – auch in Österreich. Eine aktuelle Analyse des Instituts CESAR zeigt: Zwar bleiben die Effekte gemessen am gesamten Handelsvolumen überschaubar, doch profitieren alle österreichischen Bundesländer vom Abkommen. Besonders Wien sowie die industriell geprägten Regionen könnten laut Studie spürbare Impulse erhalten.

0 Kommentare

Konkret erwartet das Institut nach der Einigung auf das EU-Indien-Freihandelsabkommen einen deutlichen Anstieg der direkten Handelsströme. Die EU-Importe aus Indien sollen demnach um fast 65 Prozent steigen, während die Exporte der EU nach Indien um rund 30 Prozent zulegen. Auf Ebene der EU-Regionen prognostizieren die Modellrechnungen Zuwächse bei den Gesamtimporten von bis zu 4,53 Prozent.

Höchste Gewinne in Zypern und Estland
Bei den gesamten Exporten aller EU-Regionen reicht die Bandbreite laut Studie von minus 0,28 bis plus 1,65 Prozent. Die Gesamtimporte bewegen sich zwischen minus 0,22 und plus 4,53 Prozent. Besonders wachstumsstarke Länder wie Zypern oder Estland verzeichnen dabei die höchsten relativen Gewinne.

Die Infografik zeigt den Außenhandel zwischen der EU und Indien im Jahr 2024. Die EU exportiert Waren im Wert von 48,8 Milliarden Euro nach Indien, davon 51 % Maschinen und Fahrzeuge sowie 16 % Chemie und Pharma. Die EU importiert Waren im Wert von 71,3 Milliarden Euro aus Indien, davon 27 % Maschinen und Fahrzeuge, 23 % Chemie und Pharma sowie 12 % Rohstoffe. Die EU hat 450 Millionen, Indien 1.450 Millionen Einwohner. Quelle: EU-Kommission.

Ein zentraler Wachstumstreiber ist der Dienstleistungssektor. Hier werden bei den Importen aus Indien Zuwächse von 82 Prozent erwartet – der höchste Wert unter allen betrachteten Bereichen. Das Abkommen soll vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen zudem die sogenannte „Open Strategic Autonomy“ der EU stärken und zur Diversifizierung von Lieferketten beitragen.

In Österreich gibt es regionale Unterschiede
Für Österreich weist die Analyse durchwegs positive Effekte aus, allerdings mit regionalen Unterschieden. Wien profitiert laut Studie besonders auf der Importseite. Ausschlaggebend seien die hohe Dichte an Unternehmenszentralen sowie der starke Fokus auf international ausgerichtete Dienstleistungen.

Aufwind für Industrie
Die industriell geprägten Bundesländer Oberösterreich, Niederösterreich und die Steiermark schneiden hingegen auf der Exportseite überdurchschnittlich gut ab. Dies führt CESAR auf ihre enge Einbindung in internationale Wertschöpfungsketten zurück. Salzburg und Tirol zeigen aufgrund ihrer Handels- und Dienstleistungsstrukturen vergleichsweise höhere Importeffekte, während Burgenland, Kärnten und Vorarlberg moderat positive Auswirkungen verzeichnen.

Lesen Sie auch:
Das Abkommen bringt eine Milliardenchance für Europas Wirtschaft.
Milliardenmarkt öffnet
Wer von der „Mutter aller Abkommen“ profitiert
27.01.2026
Historischer Deal
So viel Geld bringt Österreich der EU-Indien-Pakt
29.01.2026
Jahrzehnte verhandelt
EU und Indien beschließen „Mutter aller Deals“
27.01.2026

Die Untersuchung entstand im Rahmen des EU-Projekts STARTER, das vom Centre of Economic Scenario Analysis and Research (CESAR) koordiniert und von der EU-Kommission kofinanziert wird. Ziel des Projekts ist es, die regionalen Auswirkungen verschiedener Handelsszenarien innerhalb der Europäischen Union zu analysieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.381 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
126.662 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
99.876 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Wirtschaft
Schon wieder Anstieg
456.192 ohne Job: Talsohle noch nicht erreicht
Faserhersteller
Lenzing übernimmt Mehrheit an schwedischem Betrieb
Flaute bei Brauereien
Unsere Nachbarn trinken so wenig Bier wie noch nie
EU-Indien-Abkommen
Milliarden fließen – aber nicht für alle gleich
Was Trump dafür kann
Preis sackt ab: Gold und Silber in Abwärtsspirale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf