Sabitzer verrät: „Der Trainer hat gesagt …“

Auch gegen Bayern erfolgreich?

Dennoch war der Österreicher mit reichlich Selbstvertrauen ausgestattet und schnappte sich den Ball zum Freistoß. Von Trainer Kovac wurde er dabei bestärkt, wie Sabitzer verriet: „Der Trainer hat gesagt, dass ich schießen soll. Das hat mich nur noch einmal bestärkt, dass ich das machen kann. Ich habe das in meinem rechten Fuß. Ich weiß das. Ich habe das schon öfters gezeigt in der Vergangenheit und bin da mit Selbstvertrauen hin. Das war ein guter Moment, dass er so reinfliegt.“