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Held im DFB-Pokal

Sabitzer verrät: „Der Trainer hat gesagt …“

Deutsche Bundesliga
28.10.2026 16:40
Marcel Sabitzer und Trainer Niko Kovac
Marcel Sabitzer und Trainer Niko Kovac(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Da hatte Dortmund-Trainer Niko Kovac offenbar den richtigen Riecher!  Nach seinem entscheidenden „Joker“-Tor ist Marcel Sabitzer der große Held beim BVB und hat nun verraten, was ihm der Coach vor seinem Treffer mit auf den Weg gegeben hat. 

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Unter Kovac hat Sabitzer nicht immer den leichtesten Stand – der ÖFB-Legionär ist längst kein Stammspieler mehr und befindet sich bei den Deutschen im letzten Vertragsjahr. Häufig kommt Sabitzer in Dortmund die Rolle als Einwechselspieler zu – so auch im DFB-Pokalmatch gegen Werder Bremen am Dienstagabend.

Dort sorgte „Joker“ Sabitzer mit einem Traum-Freistoß in der Nachspielzeit noch für den 3:2-Sieg seiner Dortmunder.  Dabei betrat der Routinier erst in der 77. Minute das Spielfeld. 

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Auch gegen Bayern erfolgreich?
Dennoch war der Österreicher mit reichlich Selbstvertrauen ausgestattet und schnappte sich den Ball zum Freistoß. Von Trainer Kovac wurde er dabei bestärkt, wie Sabitzer verriet: „Der Trainer hat gesagt, dass ich schießen soll. Das hat mich nur noch einmal bestärkt, dass ich das machen kann. Ich habe das in meinem rechten Fuß. Ich weiß das. Ich habe das schon öfters gezeigt in der Vergangenheit und bin da mit Selbstvertrauen hin. Das war ein guter Moment, dass er so reinfliegt.“

Laut Sabitzer wurden im Signal Iduna Park schon einige Geschichten geschrieben. „Heute aber unnötigerweise wieder so eine Last-Minute-Geschichte“, meinte der ÖFB-Kicker. In die Schützenliste trug sich vor dem Liga-Schlager am Samstag (18.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) bei Bayern München auch Carney Chukwuemeka ein. Mal sehen, ob das ÖFB-Duo auch gegen den Rekordmeister abliefern kann.  

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