Trinkgeld-„Pflicht“ im Hotel spaltet die Branche

Kritik von der Gewerkschaft

Deutliche Kritik äußert Eva Eberhart, Chefin der Gewerkschaft vida für den Tourismus: „Der Gast muss selbst und ohne Druck entscheiden können, ob er Trinkgeld gibt oder nicht“. Das sieben von zehn Gästen dem Vorschlag zustimmen sei auch nicht unbedingt ein Beleg für dessen Akzeptanz. Eberhart: „Viele Gäste geben schon während ihres Aufenthalts Trinkgeld, etwa beim Essen oder für das Zimmerpersonal“. Außerdem sei zu befürchten, dass einen etwaigen Unmut der Gäste schlussendlich die Mitarbeiter zu spüren bekommen.