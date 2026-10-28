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10 Euro pro Nacht

Trinkgeld-„Pflicht“ im Hotel spaltet die Branche

Wirtschaft
28.10.2026 16:30
In der heimischen Gastronomie ist „aufrunden“ bzw. zehn Prozent „Tip“ üblich.
In der heimischen Gastronomie ist „aufrunden“ bzw. zehn Prozent „Tip“ üblich.(Bild: Iakov Filimonov)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Der Vorstoß der Falkensteiner-Hotelgruppe, auf der Zimmerrechnung von Haus aus zehn Euro pro Nacht Trinkgeld zu vermerken, welches aber auf Wunsch wieder storniert werden kann, spaltet die Branche. ÖHV-Präsident Walter Veit begrüßt den automatischen Trinkgeldvorschlag, Gewerkschaft und Tourismus-Obfrau pochen auf Freiwilligkeit.

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Was in der Gastronomie bei vielen Gästen für Unmut sorgt, hält nun auch in der Hotellerie Einzug. Die Rede ist von einer gewissen sanften Aufforderung, Trinkgeld zu geben. Den Vorstoß hat hier die Falkensteiner-Gruppe gemacht, die auf der Hotelrechnung eine Trinkgeldpauschale von zehn Euro pro Zimmer und Nacht anführt.

„Weisen die Gäste für die Freiwilligkeit hin“
Laut der Hotelkette sei dieses Trinkgeldmodell aus Anregungen der Urlauber entstanden. Die jetzige Kritik daran könne man nicht nachvollziehen. Die Gäste werden nämlich nicht nur vor Anreise schon im „Pre-Arrival-Letter“ auf diese freiwillige Möglichkeit hingewiesen, sondern auch beim Einchecken sowie der Abreise. Sie können den Betrag jederzeit ablehnen, reduzieren oder auch erhöhen. Ein eigenes „Trinkgeldkomitee“ verteilt das so gesammelte Geld dann an die Mitarbeiter.

Zitat Icon

Ein Riesenvorteil von der Methode ist, dass auch jene Mitarbeiter profitieren, die hinter den Kulissen arbeiten.

Walter Veit, ÖHV-Präsident

Bild: Florian Lechner Voels

ÖHV-Präsident lobt Falkensteiner-Modell
Lob für das Modell kommt von Präsidenten der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV), Walter Veit. Selbst wenn, wie es bei Falkensteiner heißt, 30 Prozent der Gäste den Vorschlag ablehnen, kommen noch immer sieben Euro je Zimmer und Nacht beim Beschäftigten an. Darüber hinaus profitieren davon auch jene Mitarbeiter, die hinter den Kulissen, etwa in der Küche, arbeiten.

Veit weiter: „Eine einfache Rechnung zeigt, wie gut dieser Weg ist: Die Alternative wäre ein höherer Zimmerpreis. Das hieße nicht nur, dass die Freiwilligkeit weg wäre. Auch die durchschnittlich sieben Euro würden nicht reichen, die Nacht wäre um 17 Euro teurer – weil sich der Staat mehr als die Hälfte davon holen würde“.

Eva Eberhart, Vorsitzender der Gewerkschaft vida für den Tourismus: „“Gäste müssen selbst und ...
Eva Eberhart, Vorsitzender der Gewerkschaft vida für den Tourismus: „“Gäste müssen selbst und ohne Druck entscheiden können, ob Sie Trinkgeld geben möchten oder nicht“.(Bild: www.stefanjoham.com)

Kritik von der Gewerkschaft
Deutliche Kritik äußert Eva Eberhart, Chefin der Gewerkschaft vida für den Tourismus: „Der Gast muss selbst und ohne Druck entscheiden können, ob er Trinkgeld gibt oder nicht“. Das sieben von zehn Gästen dem Vorschlag zustimmen sei auch nicht unbedingt ein Beleg für dessen Akzeptanz. Eberhart: „Viele Gäste geben schon während ihres Aufenthalts Trinkgeld, etwa beim Essen oder für das Zimmerpersonal“. Außerdem sei zu befürchten, dass einen etwaigen Unmut der Gäste schlussendlich die Mitarbeiter zu spüren bekommen.

Zitat Icon

Man kann Trinkgeld nicht erzwingen.

Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer

Bild: nadine studeny

Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer, spricht sich klar für Trinkgeld als Anerkennung guter Leistungen aus, aber man könne es nicht erzwingen. Es müsse daher ganz transparent und vor allem einfach abzulehnen sein. Andernfalls könne das schnell zum Ärgernis für die Urlaubsgäste werden.

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In der Gastronomie sei das Anklicken eines Trinkgeldbetrags bereits weit verbreitet. Dabei entstehe ein sozialer Druck und man fühle sich schlecht, wenn man nicht einen gewissen Betrag oder Prozentsatz gibt. In der Hotellerie sei ein solches Modell bislang aber unüblich, so die Branchenkennerin.

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