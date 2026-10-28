Henry wehrt sich nach Ballon-d‘Or-Vorwürfen

Mit der Frage habe Henry den Youngster lediglich bloßstellen wollen, so der Vorwurf im Netz. Nichts als Unsinn, konterte der 49-Jährige. „Bei Lamine Yamal wollte ich überhaupt nicht sein Ego testen. Ich dachte nur, dass ich ihn fragen würde, ob es die Auszeichnung ist, die er wirklich wollte, weil er sie zum dritten Mal gewinnt“, stellte Henry klar. „Ich bin ein großer Fan von Lamine Yamal. Ich würde dafür bezahlen, ihn spielen zu sehen. Ich liebe ihn.“