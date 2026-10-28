Henry wehrt sich nach Ballon-d‘Or-Vorwürfen

Nachdem Thierry Henry für seine Moderation bei der Ballon-d‘Or-Gala kritisiert worden war, wehrte sich der Franzose nun in einem Instagram-Video gegen die Vorwürfe.
Hintergrund: Als seine Moderationskollegin Kate Scott den „Socrates Award“ für außergewöhnliches soziales und humanitäres Engagement falsch aussprach, unterbrach Henry die Engländerin, um sie zu korrigieren. Für viele User auf X und Co. eine besserwisserische Aktion. „Bitte hört auf zu sagen, dass ich Kate gegenüber respektlos war. Das würde ich niemals tun“, wehrte sich die Arsenal-Legende gegen die Kommentare und verriet, dass Scott sogar in den Scherz eingeweiht gewesen sei. Die Moderatorin selbst sprang Henry in den Kommentaren zur Seite. „Keinerlei Respektlosigkeit“, betonte die 45-Jährige.
Yamal bloßgestellt?
Auch mit seiner Frage an Lamine Yamal hatte Henry bei so manchem Zuschauer für Unverständnis gesorgt. Der ehemalige Starstürmer wollte von dem Barcelona-Kicker wissen, ob die Kopa-Trophäe (Auszeichnung für den besten Nachwuchsspieler) denn tatsächlich jene sei, die der Spanier bei der Gala gewinnen wollte – immerhin zählte Yamal zu den Top-Anwärtern auf die Ballon-d‘Or-Trophäe für den Weltfußballer.
Mit der Frage habe Henry den Youngster lediglich bloßstellen wollen, so der Vorwurf im Netz. Nichts als Unsinn, konterte der 49-Jährige. „Bei Lamine Yamal wollte ich überhaupt nicht sein Ego testen. Ich dachte nur, dass ich ihn fragen würde, ob es die Auszeichnung ist, die er wirklich wollte, weil er sie zum dritten Mal gewinnt“, stellte Henry klar. „Ich bin ein großer Fan von Lamine Yamal. Ich würde dafür bezahlen, ihn spielen zu sehen. Ich liebe ihn.“
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