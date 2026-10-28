„Das Wasser schmeckt schon seit Monaten grauslich“

„Ich würde mir wünschen, dass von der Gemeinde Wasser geliefert wird. Die Gebühr ist immerhin hoch“, sagt eine Anrainerin aus Oberzeiring (Bezirk Murtal) zur „Krone“. Laut der Dame schmeckt das Wasser aus der Leitung „schon seit Monaten grauslich“. Ein paar Familienmitglieder hätten bereits im Sommer Durchfall bekommen. Die offizielle Information, dass das Trinkwasser aus dem örtlichen Netz tatsächlich verunreinigt ist, ging vor zwei Wochen raus. Eine Routineuntersuchung hat das laut Gemeinde ergeben; wir berichteten.