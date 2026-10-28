Wiener Rettung muss nach Unfall Schaden zahlen

Auch der Ton der Sirene sei zu kurz gewesen: „Im vorliegenden Fall ist aber zu berücksichtigen, dass der Lenker des Fahrzeugs der Klägerin nur ein Einziges, abgesetztes Signal hörte, als er noch 50 Meter von der Kreuzung entfernt war, sodass er auch angesichts der Weiterfahrt des vor ihm fahrenden Fahrzeugs keinen Grund zur Annahme hatte, dass ein Einsatzfahrzeug die Kreuzung queren würde.“ Vereinfacht: Der Autofahrer hat laut dem Obersten Gerichtshof nichts falsch gemacht.