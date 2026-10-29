Tiroler VP verteidigt Polit-Unikum Listenkopplung

Demokratie braucht mehr Miteinander

Die Opposition bekämpfe hier ein Instrument der Demokratie. „Das ist allein schon deswegen unglaubwürdig, weil Grüne, Neos und FPÖ diese Möglichkeit selbst anwenden“, sagt Mainusch und verweist auf Beispiele in Lienz, Kitzbühel, Imst, Hopfgarten oder Kirchbichl: „Warum sollte man die Listenkopplung nutzen, wenn man sie für verfassungswidrig hält? Grün und blau sollten lieber mithelfen, unser Land nach vorne zu bringen, statt dagegen zu arbeiten.“ Er, Mainusch, stehe zur konstruktiven Zusammenarbeit: „Demokratie braucht mehr Miteinander, nicht weniger.“