Kampf gegen „Fälschung des Wählerwillens“ in Tirol

„Wählerwille darf nicht länger getäuscht werden“

„Wenn die Stimme, die der Wähler bei der Liste A gesetzt hat, plötzlich zur Liste B wandert, hat das nichts mehr mit dem Prinzip der Wahlfreiheit zu tun, sondern mit der Fälschung des Wählerwillens“, betont dazu FPÖ-Chef Markus Abwerzger, dessen Anwaltskanzlei Abwerzger & Schwetz den Antrag aufgesetzt hat. Da es heutzutage bei Gemeinderatswahlen zum Teil eine Flut an wahlwerbenden Listen geben würde und im Vorfeld die Wähler über das Prinzip des Koppelns – und vor allem darüber, wer mit wem koppelt – nicht aufgeklärt würden, herrsche hier große Intransparenz vor.