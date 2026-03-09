Mit 14 Jahren ein Dieb, mit 41 Jahren ein Mörder

Überfall wurde vereitelt

Ein paar Szenen aus seinem ebenso patscherten wie blutigen Leben: 1984 wollte er ein Feinkostgeschäft in der Wiener Straße in Linz überfallen, weil er sich 100.000 Schilling Tageslosung erhoffte. Alles war schon vorbereitet, doch ehe der Gauner zuschlagen konnte, wurde er gefasst, denn die Kripo war ihm wegen zahlreichen Autoeinbrüchen in der Tiefgarage am Schillerpark bereits auf den Fersen gewesen.