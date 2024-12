„Ich lass‘ mich nicht aus meinem Haus vertreiben!“

„Ich lass’ mich von so einem Verbrecher nicht aus meinem Haus vertreiben!“ – Zwei Nächte, über Weihnachten, schlief eine Marchtrenkerin nach einem brutalen Überfall bei ihrer Freundin. Seither ist sie zurück in ihrem Haus, in dem sie das Martyrium durchlebt hatte. „Und ich schlafe schon wieder gut!“, sagt die Marchtrenkerin selbstbewusst zur „Krone“. Die Frau ließ Schlösser austauschen und eine Putzfirma kommen, weil der Verbrecher Feuerlöscher versprüht hatte, um seine Spuren zu verwischen. „Zuerst hielt ich das Ganze für den Scherz eines Bekannten, blieb deshalb am Anfang so locker“, so die 85-Jährige.