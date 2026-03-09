Zu lebenslang bekam Mörder jetzt 20 Jahre dazu

Schulden am Tag nach Tat zurückbezahlt

Ein weiteres Indiz ist, dass der Angeklagte am Tag nach dem Überfall auf die rüstige Marchtrenkerin, bei dem insgesamt rund 4000 Euro erbeutet wurden, seiner Ex-Lebensgefährtin einen Teil seiner Schulden zurückzahlte. Genau diese Summe hatte der Täter mit der erbeuteten Bankomatkarte der 85-Jährigen behoben.



Ex-Partnerin wurde tot aufgefunden

Die Ex-Partnerin des Angeklagte konnte man leider vor Gericht nicht befragen, sie wurde bei der Zustellung der Gerichtsladung tot in der Wohnung aufgefunden. In einer Polizeibefragung sagte sie vor ihem Tod aber aus, dass die 4000 Euro für den Führerschein der Tochter gedacht waren und sie immer wieder auf die Rückgabe drängte. Und dass sie „dem Wolfi zutraut, die Tat begangen zu haben“.