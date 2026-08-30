Die ÖVP legt sich beim Bettenmanagement quer

Der letzte Lebensabschnitt

Zarits gehe es „nicht um irgendeinen Verwaltungsakt“. Sondern: „Es geht um die vielleicht persönlichste Entscheidung im letzten Lebensabschnitt. Welches Pflegeheim gewählt wird, ob Angehörige in der Nähe sind oder welche Einrichtung den eigenen Wünschen entspricht, darf nicht von einer Behörde vorgegeben werden. Dass es im Burgenland überhaupt so weit kommt, ist erschütternd.“