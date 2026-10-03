„Bebauung startet frühestens im Sommer 2027“

Die Bestürzung nach dem Gemeinderatsentscheid Montag Abend, die „Krone“ berichtete, war bei zahlreichen Breitenfurtern groß. Martin Jeschke, Obmann der Bürgerinitiative, spricht den Gegner der Bebauung der Breiteneder-Wiese aus der Seele: „Uns fehlt der Kompromiss.“ Nun sei man in der Besprechungsphase, welche weiteren Schritte man setzen werde. Für ihn hätte der Bebebauungsplan bürgerfreundlicher sein können. Seitens der Bürgerliste ZB lädt man kommenden Freitag, den 9. Oktober, ab 17 Uhr zum Mitreden ins Dorfcafé ein. Konkret heißt es: „Lasst uns gemeinsam über die Entscheidung, ihre Folgen und die nächsten Schritte sprechen.“

Raumordnungsrechtlicher Vertrag beschlossen

Architekt Andreas Hawlik bezieht genau dazu wenige Tage nach der Gemeinderatssitzung im „Krone“-Gespräch Stellung. Und er verweist auf den raumordnungsrechtlichen Vertrag zwischen Gemeinde und Grundstückseigentümerin, sowie darauf, dass alle Gutachten beachtet worden seien. Er meint: „Hier wurde ganz viel Politik mit Angst gemacht und diese ist ein schlechter Ratgeber. Die Bürger müssen keine Angst haben.“ Transparenz sei von Anfang an wichtig gewesen, wie man bei Versammlungen und Informationen an die Bevölkerung gezeigt habe.