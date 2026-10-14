Autolenkerin (85) kracht in Rettungsfahrzeug – tot

Auch Beifahrer verletzt

Die 85-Jährige hatte bei Rotlicht an der Kreuzung angehalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Rettungsfahrzeug. Dessen 31-jährige Lenkerin wurde schwer verletzt, ihr 20-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.