Autolenkerin (85) kracht in Rettungsfahrzeug – tot

Eine 85-Jährige verlor bei einem schweren Verkehrsunfall in Graz ihr Leben. Die Seniorin ist mit einem Rettungsauto kollidiert. Drei weitere Personen wurden bei dem Crash verletzt.
Das Rettungsauto war mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs, als der Crash passierte. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Eggenberger Gürtel, Kärntner Straße, Lazarettgürtel und Lazarettgasse, teilte die Polizei mit.
Auch Beifahrer verletzt
Die 85-Jährige hatte bei Rotlicht an der Kreuzung angehalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Rettungsfahrzeug. Dessen 31-jährige Lenkerin wurde schwer verletzt, ihr 20-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.
Passant wollte Lenkerin befreien
Auch ein 32-jähriger Passant, der die Pkw-Lenkerin aus dem Fahrzeug zu befreien versuchte, indem er die Fensterscheibe des Fahrzeugs einschlug, verletzte sich leicht an der Hand. Die 85-jährige Pkw-Lenkerin erlag im Schockraum des LKH-Universitätsklinikums Graz ihren schweren Verletzungen.
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