Mediziner werden für Ärztezentrum gesucht

„Bisher wurden das Dach und die Fassade erneuert und die Innenwände errichtet. Nach dem Estrich und dem Bodenbelag erfolgt dann die Innenausstattung“, so Nathalie Trost, Sprecherin der Kabeg. Bis Ende 2026 sollen auf 500 Quadratmeter drei Arztordinationen, ein kleines Diagnostikzimmer, ein Behandlungsraum für kleine Eingriffe, zwei Therapieräume für Infusionen, Schmerztherapie und Wundversorgung sowie sieben weitere Beratungs- und Therapieräume entstehen – alles barrierefrei auf einer Ebene.