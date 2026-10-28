Parteien-Allianz soll rote Mehrheit stürzen

Einen ungewöhnlichen Vorstoß gibt es in Ebenthal: Mehrere Parteien machen im Gemeinderatswahlkampf gemeinsame Sache und wollen so die rote Mehrheit in der Kommune brechen. Die „Krone“ sprach mit Spitzenkandidat Georg Matheuschitz über das erklärte Ziel.
Seit Jahren regieren die Sozialdemokraten in Ebenthal mit einer absoluten Mehrheit. Bei den vergangenen Gemeinderatswahlen konnten die Roten sogar 68,5 Prozent der Stimmen holen und die politischen Mitbewerber weit hinter sich lassen.
Genau aus diesem Grund haben sich FP, VP und die Liste „DU“ zusammengeschlossen und möchten SP-Bürgermeister Christian Orasch und seiner Fraktion bei den bevorstehenden Gemeinderatswahlen das Leben schwer machen.
Schwerpunkt liegt auf der Wirtschaft
„Unser erklärtes Ziel ist es, dass die absolute Mehrheit der Roten gebrochen wird“, sagt der gemeinsame blaue Spitzenkandidat Georg Matheuschitz im Gespräch mit der „Krone“. Denn zulange sei in der Gemeinde nichts geschehen. „Besonders wirtschaftlich haben wird großen Aufholbedarf. Unser Gewerbepark verdient seinen Namen eigentlich gar nicht“, so Matheuschitz, der trotz seiner Kandidatur die Zusammenarbeit mit allen Fraktionen lobt.
Auch im Bereich des Wohnbaus soll sich laut der neuen Allianz einiges ändern. „Unser Ziel muss es sein, dass wir leistbaren Wohnraum schaffen und endlich die 10.000-Einwohner-Marke knacken. Denn damit eröffnen sich komplett neue Chancen für unsere Gemeinde“, so der Freiheitliche, der den Stillstand in der Kommune kritisiert.
Breiter Zuspruch für Allianz
Aber nicht nur die Funktionäre der unterschiedlichen Listen würden den Zusammenschluss begrüßen, „der Zulauf ist riesig. Unzählige Ebenthalerinnen und Ebenthaler wollen mitgestalten – auf der Liste oder im Hintergrund.“
Ob der Zusammenschluss die rote Absolute knacken wird können, wird sich am 28. Februar 2027 zeigen.
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