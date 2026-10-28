Parteien-Allianz soll rote Mehrheit stürzen

Schwerpunkt liegt auf der Wirtschaft

„Unser erklärtes Ziel ist es, dass die absolute Mehrheit der Roten gebrochen wird“, sagt der gemeinsame blaue Spitzenkandidat Georg Matheuschitz im Gespräch mit der „Krone“. Denn zulange sei in der Gemeinde nichts geschehen. „Besonders wirtschaftlich haben wird großen Aufholbedarf. Unser Gewerbepark verdient seinen Namen eigentlich gar nicht“, so Matheuschitz, der trotz seiner Kandidatur die Zusammenarbeit mit allen Fraktionen lobt.