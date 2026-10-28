Politikerin tritt nach „Verfehlung“ zurück

Ein positiver Alkotest bedeutet für jeden Lenker Unangenehmes: Eine Strafe ist zu erwarten, womöglich eine Nachschulung, der Führerscheinentzug... Für Politiker bedeutet dies auch oft den Rücktritt. Zurecht. Seiner Vorbildfunktion wird kein Mandatar gerecht, wenn er betrunken am Steuer sitzt. (Bild: Martin A. Jöchl)