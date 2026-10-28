Politikerin tritt nach „Verfehlung“ zurück

Alkoholisiert war eine Kärntner Gemeinde-Politikerin, als es zu einem Autounfall kam. Ihren Führerschein ist sie vorerst los. Wegen dieser „privaten Verfehlung“ legt sie nun alle ihre Ämter zurück.
Dem Ebenthaler Bürgermeister Christian Orasch wurde von seiner Vizebürgermeisterin der Rücktritt angeboten. Er nahm dies zur Kenntnis.
„Barbara Domes legt ihre Funktion als Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Ebenthal sowie sämtliche weiteren politischen Ämter und ihr Gemeinderatsmandat zurück. Grund ist eine private Verfehlung, die mit der Verantwortung ihres politischen Amtes und den Grundsätzen der SPÖ nicht vereinbar ist“, heißt es in einem Schreiben.
„Wer ein öffentliches Amt ausübt, trägt Verantwortung und hat eine Vorbildfunktion. Diesem Anspruch müssen wir auch im persönlichen Verhalten gerecht werden. Die Niederlegung sämtlicher politischer Funktionen ist deshalb die notwendige Konsequenz“, erklärt der Bürgermeister, der gleichzeitig auch der SP-Mandatarin Barbara Domes für ihre geleistete Arbeit dankt.
Am Wochenende hatte sie einen Unfall verursacht, bei dem „niemand verletzt wurde und kein Fremdschaden entstanden ist“. Die Lenkerin war jedoch betrunken am Steuer gesessen.
Die Nachbesetzungen ihrer somit frei werdenden Funktionen werden nun in den politischen Gremien vorbereitet.
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