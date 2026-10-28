Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach einem Alkounfall

Politikerin tritt nach „Verfehlung“ zurück

Kärnten
28.10.2026 17:10
Ein positiver Alkotest bedeutet für jeden Lenker Unangenehmes: Eine Strafe ist zu erwarten, ...
Ein positiver Alkotest bedeutet für jeden Lenker Unangenehmes: Eine Strafe ist zu erwarten, womöglich eine Nachschulung, der Führerscheinentzug... Für Politiker bedeutet dies auch oft den Rücktritt. Zurecht. Seiner Vorbildfunktion wird kein Mandatar gerecht, wenn er betrunken am Steuer sitzt.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Alkoholisiert war eine Kärntner Gemeinde-Politikerin, als es zu einem Autounfall kam. Ihren Führerschein ist sie vorerst los. Wegen dieser „privaten Verfehlung“ legt sie nun alle ihre Ämter zurück.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dem Ebenthaler Bürgermeister Christian Orasch wurde von seiner Vizebürgermeisterin der Rücktritt angeboten. Er nahm dies zur Kenntnis.

„Barbara Domes legt ihre Funktion als Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Ebenthal sowie sämtliche weiteren politischen Ämter und ihr Gemeinderatsmandat zurück. Grund ist eine private Verfehlung, die mit der Verantwortung ihres politischen Amtes und den Grundsätzen der SPÖ nicht vereinbar ist“, heißt es in einem Schreiben.

„Wer ein öffentliches Amt ausübt, trägt Verantwortung und hat eine Vorbildfunktion. Diesem Anspruch müssen wir auch im persönlichen Verhalten gerecht werden. Die Niederlegung sämtlicher politischer Funktionen ist deshalb die notwendige Konsequenz“, erklärt der Bürgermeister, der gleichzeitig auch der SP-Mandatarin Barbara Domes für ihre geleistete Arbeit dankt. 

Am Wochenende hatte sie einen Unfall verursacht, bei dem „niemand verletzt wurde und kein Fremdschaden entstanden ist“. Die Lenkerin war jedoch betrunken am Steuer gesessen.

Die Nachbesetzungen ihrer somit frei werdenden Funktionen werden nun in den politischen Gremien vorbereitet. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
28.10.2026 17:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
150.900 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
109.688 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
92.597 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1248 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Innenpolitik
Van der Bellen lässt mit „Volk“-Ansage aufhorchen
1095 mal kommentiert
Van der Bellen bei der Angelobung der Rekruten am Heldenplatz am Nationalfeiertag
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Massive Kritik
Getötete Nager werden zum umstrittenen Politikum
Nach einem Alkounfall
Politikerin tritt nach „Verfehlung“ zurück
Liebe zu Tieren
Hier schnurrt das Glück: Katzencafé renoviert
„Holzverliebt“
Kärntner Tischlermeister lassen Handwerk hochleben
Neuer Platz sicherer
Massive Schutzbänke gegen mögliche Terroranschläge
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf