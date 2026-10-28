Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Exporte rückläufig

Lebensmittelindustrie immer stärker unter Druck

Wirtschaft
28.10.2026 05:00
Im Einkaufswagen landen immer öfter Produkte aus dem Ausland.
Im Einkaufswagen landen immer öfter Produkte aus dem Ausland.(Bild: APA/Julian Stratenschulte)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Hohe Standortkosten setzen die heimische Lebensmittelindustrie im internationalen Wettbewerb zunehmend unter Druck. So gingen heuer erstmals die Exporte sowohl mengenmäßig als auch wertmäßig zurück. Der Handelsüberschuss schrumpft seit Jahren, zuletzt waren es nur mehr rund 800 Millionen Euro.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Export ist für Österreich eine wichtige Stütze, verdienen wir doch etwa sechs von zehn Euro im Ausland. Auch unsere Lebensmittel waren in den letzten Jahren im Export heiß begehrt. Doch nun scheint die erstklassige heimische Qualität nicht mehr zu reichen. Erstmals sanken sowohl Menge als auch Wert der ausgeführten Waren. Konkret ging es im ersten Halbjahr mengenmäßig um 5,1 Prozent, wertmäßig um 0,8 Prozent zurück.

Als Grund dafür nennt Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie in der Wirtschaftskammer, die hohen Kosten für Energie, Personal und Bürokratie sowie die für die Beschaffung von Rohstoffen und Verpackungsmaterial. „Österreichs Lebensmittelhersteller tragen einen vergleichsweise schwereren Kostenrucksack bei Aufwendungen für Personal- und Energiekosten als ihre ausländischen Mitbewerber. Das rächt sich dann auf den Exportmärkten“, so die Branchenexpertin.

Zitat Icon

Wenn nur mehr der billigste Preis der beste Preis ist, können die österreichischen Betriebe nicht reüssieren. Billig können andere Länder besser.

Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie

Bild: Foto Wilke

„Haben an preislicher Wettbewerbsfähigkeit verloren“
Dazu kommt, dass auch insgesamt die abgesetzte Produktion (also inklusive Inland) wertmäßig im ersten Halbjahr um 5,4 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro gesunken ist. „Das macht deutlich, das unsere Betriebe an preislicher Wettbewerbsfähigkeit verloren haben“, betont Koßdorff. Die Österreicher greifen nämlich die letzten Jahre immer stärker auch zu importierten Nahrungsmitteln. So legten die Einfuhren von 2021 bis 2025 um stolze 55 Prozent auf im Vorjahr 10,01 Milliarden Euro zu. Die Ausfuhren konnten im gleichen Zeitraum jedoch nur um 25 Prozent auf 10,82 Milliarden Euro gesteigert werden. Letztlich bleibt somit noch ein Handelsbilanz-Überschuss von rund 800 Millionen Euro. 2021 waren es noch über 2,1 Milliarden Euro.

Export- und Standortoffensive gefordert
Der Fachverband fordert angesichts dessen eine Export- und Standortoffensive. Einerseits müsse die Politik als „Türöffner“ für neue Märkte fungieren, andererseits brauche es dringend niedrigere Energiekosten und einen spürbaren Abbau bürokratischer Belastungen. Wie groß der Kostendruck im internationalen Vergleich ist, zeigt laut Koßdorff ein Beispiel: Österreichische Unternehmen zahlen derzeit etwa zehnmal so viel für Erdgas wie ihre US-amerikanischen Konkurrenten.

Lesen Sie auch:
Rund ein Viertel aller Exporte Österreichs kommt aus OÖ.
Krone Plus Logo
Ökonom erklärt, warum
Flaute in Deutschland lässt unsere Exporte sinken
24.10.2026
Krone Plus Logo
Spar-Vorstand Kaser:
„Gute Lebensmittel dürfen kein Luxus sein“
26.10.2026
Greißlersterben
Jede dritte Gemeinde ohne Lebensmittelgeschäft
05.10.2026

Getränke, konkret Red Bull, bleiben Export-Bestseller
Etwas mehr als drei Viertel (76,7 Prozent) unserer Lebensmittel gehen in die EU. Klar der wichtigste Markt ist und bleibt Deutschland. Der Bestseller bleibt auch heuer im 1. Halbjahr mit knapp 1,2 Milliarden Euro Exportwert Getränke wie Limonaden, Energydrinks (Red Bull) oder Eistees. Dahinter folgen Lebensmittelzubereitungen (508 Millionen Euro) für die industrielle Weiterverarbeitung sowie Tierfutter (495 Millionen Euro) sowie feine Backwaren (428 Millionen Euro).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
28.10.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
145.305 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
105.708 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
90.180 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1214 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Wirtschaft
Exporte rückläufig
Lebensmittelindustrie immer stärker unter Druck
Krone Plus Logo
„Grenzt an Nötigung“
Hotelkette kassiert 10 Euro Trinkgeld pro Nacht
Krone Plus Logo
Milder Winter angesagt
Warum die Trockenheit unsere Skigebiete kaltlässt
Fehler mit Folgen
Nach Panne muss AMS jetzt Millionen zurückzahlen
Krone Plus Logo
Weltsparwoche 2026
So verliert auch Ihr Vermögen nicht an Kaufkraft
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf