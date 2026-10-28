Lebensmittelindustrie immer stärker unter Druck

„Haben an preislicher Wettbewerbsfähigkeit verloren“

Dazu kommt, dass auch insgesamt die abgesetzte Produktion (also inklusive Inland) wertmäßig im ersten Halbjahr um 5,4 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro gesunken ist. „Das macht deutlich, das unsere Betriebe an preislicher Wettbewerbsfähigkeit verloren haben“, betont Koßdorff. Die Österreicher greifen nämlich die letzten Jahre immer stärker auch zu importierten Nahrungsmitteln. So legten die Einfuhren von 2021 bis 2025 um stolze 55 Prozent auf im Vorjahr 10,01 Milliarden Euro zu. Die Ausfuhren konnten im gleichen Zeitraum jedoch nur um 25 Prozent auf 10,82 Milliarden Euro gesteigert werden. Letztlich bleibt somit noch ein Handelsbilanz-Überschuss von rund 800 Millionen Euro. 2021 waren es noch über 2,1 Milliarden Euro.