Das Duell um die Nummer eins im Land Tirol

Der Siebente der 2. Liga gegen den Siebenten der Bundesliga. Der Marktwert die Hälfte: 4,5 Millionen zu 9. Vorteil WSG. Bei den Tirolern im Kader hat Wacker (11 zu 10) die Nase leicht vorne, aber auch bei den Legionären (15 zu 8). Ein Großteil der rund 15.000 Zuschauer wird auf Seiten der Innsbrucker sein. Die letzten vier Profi-Duelle in der 2. Liga 2017/18 gingen aber an Wacker.