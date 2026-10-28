Tochter rettete Mutter nach Herzinfarkt das Leben

Anweisungen übers Telefon

Während sich ein Rotkreuz-Team von Ybbs aus auf den Weg machte, begann Irene Steinberger unter Anleitung von Hannl, ihre Mutter zu reanimieren – und rettete ihr das Leben. Dann übernahmen die Sanitäter Michael Wurzer, Fabian Lechner und Leonie Schindler bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers, der Maria ins Spital flog. Silvia Reitbauer von der Krisenintervention stand gleich nach dem Unglück der unter Schock stehenden Familie zur Seite.